Conrad David Arnold zeigt Winterausstellung in Weingarten

Conrad David Arnold stellt vom 27. November bis 28. Februar in der Galerie in der Wilhelmstraße 46 in Weingarten aus. Zu sehen sind aktuelle Malerei und neue Kleinplastiken, aber auch frühere Arbeiten und Bücher sowie eine Auswahl an Kunstkarten.

Die Galerie ist an den Sonntagen, 27. November sowie 4. und 11. Dezember, von 14 bis 17 Uhr sowie jederzeit auf Anfrage geöffnet. Kontakt: Telefon 0751/44946, Mail: conraddavidarnold@web.de oder www.conrad-david-arnold-kunst.de