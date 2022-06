Clara Wichmann springt so hoch wie noch nie

Einige Athletinnen und Athleten der LG Welfen haben sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften der U20 und U18 von ihrer besten Seite gezeigt. So gelang Matti Hauck (TV Weingarten/U20) nach etwas mühsamem Einspringen im ersten Versuch mit 6,64 Metern ein toller Weitsprung, mit dem er sich den dritten Platz und die Bronzemedaille sicherte.

Auch für Clara Wichmann (TVW/U18) lief der Hochsprung laut Mitteilung gut. Sie bewältigte jede Höhe auf Anhieb und steigerte sich über ihre bisherige Bestmarke von 1,61 Metern auf 1,67 Meter. Mit dieser Glanzleistung musste sie nur der Siegerin Johanna Göring den Vortritt lassen und durfte sich die Silbermedaille abholen. Auch im Speerwerfen gelang ihr eine Steigerung ihrer Bestleistung auf 36,11 Meter, die ihr zur Bronzemedaille verhalf.

Pia Schmidt-Rüdt (TVW/U18) legte im Vorlauf über 100 Meter in 12,82 Sekunden ihre dieses Jahr bislang beste Zeit hin und erreichte den B-Endlauf der besten 16 Teilnehmerinnen. Das gelang ihr auch über 100 Meter Hürden, bei denen sie sich im B-Endlauf im Vergleich zum Vorlauf noch mal deutlich steigern konnte und in 15,37 Sekunden als Achte ins Ziel kam.

Der Hürdensprint ist Maxi Mendels Spezialdisziplin, mit der die U20-Sportlerin des TV Weingarten in der Vergangenheit bei allen großen Wettkämpfen bis hin zu den deutschen Jugendmeisterschaften teilgenommen hat. Auch in Walldorf gelang ihr ein schneller Vorlauf in 15,13 Sekunden und sie durfte sich im Endlauf durchaus eine Platzierung auf dem Treppchen ausrechnen. Sie begann laut Trainerin Waltraud Rosenfelder sehr schnell und optimal, touchierte dann allerdings die fünfte Hürde – dieser kleine Wackler machte sich im schnellen Feld deutlich bemerkbar. In 15,26 Sekunden kam Mendel auf Rang fünf.