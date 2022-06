Christ gewinnt Pokalturnier vor Neuzugang Trienekens

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am diesjährigen Pokalturnier des Schachvereins Weingarten nahmen insgesamt zwölf Spieler teil, darunter auch Neuzugang Tjark Trinekens, der sozusagen zum Einstand kurz vorher das Blitzturnier gewonnen hatte. Das Pokalturnier wurde in zwei gleich großen Gruppen mit jeweils sechs Spielern ausgetragen. Anschließend spielten die Gruppenersten gegeneinander um den Turniersieg und die jeweils Zweitplatzierten um Platz 3. Die Bedenkzeit betrug 30 Minuten je Spieler. In der ersten Gruppe wurde zunächst Eberhard Christ mit einem Minuspunkt Erster vor Wieland Hoffmann, der 1,5 Punkte abgab. In der zweiten Gruppe wurde ein Stichkampf zwischen Tjark Trinekens und Adrian Berisha um den Gruppensieg notwendig, wobei letzterer dem Schachverein auch erst seit dieser Saison angehört. Hier mussten insgesamt drei Blitzpartien à 5 Minuten gespielt werden, in denen sich Trinekens knapp behaupten konnte. Im Finale, wiederum mit 30 Minuten Bedenkzeit, gewann Christ in leicht besserer Stellung durch Zeitüberschreitung seines Gegners. Im sogenannten kleinen Finale um Platz 3 konnte sich Hoffmann gegen Berisha durchsetzen. Damit sind die vereinsinternen Turniere für diese Saison abgeschlossen.