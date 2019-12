Chirurgie am 14 Nothelfer erhält Auszeichnung

Nach der Schwangerschaft haben viele Frauen mit einem besonders hervorstehenden Bauch zu kämpfen, teilt der Medizin Campus Bodensee mit. Mit Diäten und Sport könnten sie diesem „Wulst“ aber einfach nichts entgegensetzen. Meist handele es sich eben nicht um überschüssige Pfunde, sondern um eine „Rektusdiastase“, also das Auseinanderstehen der geraden Bauchmuskeln. Und hier könne ein spezialisierter Chirurg helfen.

Die Klinik für Chirurgie am Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten unter Leitung von Professor Peter Sterk sei seit geraumer Zeit ein von Patienten und Zuweisern anerkanntes Zentrum für Hernienchirurgie. Vor kurzem habe dies auch die Deutsche Herniengesellschaft mit ihrem „Siegel für qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“ attestiert.

Spezielle Verfahren werden angewendet

„Für Patienten unterstreicht dieses Siegel den hohen Stellenwert und die herausragende Qualität der Hernienchirurgie in unserm Krankenhaus“, gratuliert Jochen Wolf, Geschäftsführer des Medizin Campus Bodensee, zu dem das Krankenhaus 14 Nothelfer neben dem Klinikum Friedrichshafen und der Klinik Tettnang gehört. Bei den operativen Hernieneingriffen kämen je nach Befund und Patienten spezielle Verfahren zur Anwendung, wobei „ein Großteil der Operationen bei uns am 14 Nothelfer in besonders schonender Weise und in minimal-invasiver Technik vorgenommen wird“, so Chefarzt Sterk stolz.

Seine Klinik habe sich unter anderem auf die operative Behandlung von Hernien, also alle Arten von Leisten-, Bauchwand-, Narben- und Zwerchfellbrüchen, einschließlich komplizierter Wiederholungsbrüche und Bauchwandschwächen, spezialisiert. Dank der externen Qualitätssicherung, alle Patientendaten werden anonymisiert in das bundesweite Netzwerk „Herniamed“ eingegeben, sei die Behandlung durch die Spezialisten im 14 Nothelfer nachzuverfolgen, sodass später eventuell auftretende Probleme sicher erkannt werden und therapiert werden können.

Jährlich 350 000 Operationen in Deutschland

Jährlich werden in Deutschland mehr als 350 000 Operationen aufgrund von Weichteilbrüchen oder Hernien vorgenommen, die beispielsweise in Form von Leistenbrüchen, Nabelbrüchen oder Narbenbrüchen im Bereich von Operationsnarben auftreten, aber auch bei künstlichen Darmausgängen und in Lücken des Zwerchfells entstehen können. „Eine Besonderheit unserer Arbeit stellt die Stabilisierung und Rekonstruktion der Bauchdecke nach großen Bauchwandnarbenbrüchen infolge von Operationen oder Rektusdiastase dar“, erklärt Professor Sterk. Am OP-Tisch stehe dabei ein Team, zu dem unter anderem ein Bauchchirurg und ein plastischer Chirurg gehören.

Von den Veränderungen in der stationären Patientenversorgung am Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten zum Jahreswechsel 2019/2020 ist die Klinik für Chirurgie nicht betroffen. Das elektive Leistungsangebot der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie, des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung, der Handchirurgie, der Fußchirurgie sowie das Regionale Geriatrisches Notfallversorgungszentrum wird unverändert fortgesetzt.