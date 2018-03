CHG-Meridian wächst auch am Standort Weingarten

Positive Zahlen wohin man auch blickt. Die hat der Weingartener Technologiedienstleister CHG-Meridian am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz vorgestellt – wieder einmal. Doch nicht nur die monetäre Entwicklung ist eindrucksvoll. Auch in anderen Bereichen wächst CHG. So auch am Hauptstandort Weingarten. Die Zahl der Mitarbeiter hat mit 313 ein neues Rekordhoch erreicht. Beim Blick auf die Gesamtzahl der 899 Mitarbeiter an den 35 Standorten weltweit bedeutet das: Mehr als ein Drittel der Angestellten des global agierenden Unternehmens arbeitet in Weingarten. Doch damit ist das Ende noch lange nicht erreicht. „Wir sind in Weingarten verwurzelt und gerne Bestandteil der Region“, sagt der Vorstandsvorsitzende von CHG, Matthias Wagner. „In Weingarten haben wir noch Luft und noch genügend Platz da rein zu wachsen.“

Schließlich gibt es in den beiden großen Gebäuden von CHG am Standort immer noch reichlich Platz für neue Mitarbeiter. Aktuell sind im 2016 bezogenen Neubau noch rund die Hälfte der 250 Arbeitsplätze unbelegt. Allerdings: „Es war nie das Ziel, die Hallen da drüben sofort zu füllen“, sagt Wagner. Doch sollte das irgendwann der Fall sein, könnte man auch noch Teile des Hauptgebäudes nutzen, die aktuell noch an andere Firmen vermietet sind. Doch daran glaubt Wagner aktuell noch nicht. Schließlich war das Wachstum der Mitarbeiter in Weingarten mit drei Prozent (zwölf Einstellungen) im Jahr 2017 recht überschaubar und lag etwas unter dem Schnitt der Mitarbeiterzunahme im gesamten Unternehmen (fünf Prozent). „Wir brauchen auch Experten vor Ort. Nur aus Weingarten Brasilien zu managen – das funktioniert nicht“, erklärt Wagner.

Auch intern immer digitaler

Darüber hinaus hat die Entwicklung etwas mit dem digitalen Wandel zu tun. So richtet CHG nicht nur die Produktpalette für die Kunden immer digitaler und mobiler aus. Auch im eigenen Haus werden die Strukturen den Anforderungen angepasst und damit auch gestrafft. „Das hilft uns auch selbst“, erklärt der Vorstandsvorsitzende. Das bedeute aber beileibe nicht, dass Stellen abgebaut werden sollen, wie Wagner betont – ganz im Gegenteil. Allerdings sinkt der Druck – alleine bezogen auf die Mitarbeiterzahlen – immer mehr und schneller einzustellen. „Wir können mit gleicher Anzahl der Belegschaft mehr Inhalte stemmen“, sagt Wagner.

Ohnehin ist die Suche nach Fachkräften nicht ganz so einfach. Wie auch andere Unternehmen fällt es auch CHG – trotz Inhouse-Fitnesstudio, Power-Nap-Room und vielen Angeboten für die Mitarbeiter – immer schwerer, qualifizierte Mitarbeiter nach Oberschwaben zu locken. Allerdings legt Wagner in diesem Zusammenhang Wert darauf, zu differenzieren. In manchen Bereichen sei das kein Problem. Gerade aber IT-ler seien schwer zu bekommen. Daher denkt man bei CHG immer stärker auch in anderen Arbeitsmodellen, wie beispielsweise Home-Office.

Gespräche mit den Towerstars in zweiter Jahreshälfte

Um aber auch andere Möglichkeiten der Mitarbeiter-Rekrutierung zu nutzen, arbeitet CHG eng mit den Hochschulen der Region zusammen. Zum 31. Dezember 2017 hatte CHG insgesamt 14 Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Hinzu kamen zehn Auszubildende. Doch auch in anderen Bereichen engagiert sich CHG. Das gilt auch in Sachen Sponsoring. „Wir stehen den Towerstars bei“, sagt Wagner. Der aktuelle Sponsorenvertrag laufe ohnehin noch bis April 2019. Wie es danach weiter geht, werde sich in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres klären. Dann wird sich Wagner mit den Vertretern der Towerstars zusammensetzen, um über die gemeinsame Zukunft zu sprechen. Hoffentlich für die Towerstars mit positiven Zahlen.