CDU steht vor einer „Riesenaufgabe“

Weingartens CDU-Fraktionschef Axel Müller wird der Weingartener Lokalpolitik aller Wahrscheinlichkeit nach spätestens 2019 den Rücken kehren. Am vergangenen Freitag ist Müller von den CDU-Mitgliedern in Schlier zum Kandidaten für die Bundestagswahl 2017 gekürt worden. Bereits zuvor hatte der Jurist angekündigt, seine Ämter in der Lokal- und Regionalpolitik – das sind Mandate in Gemeinderat und Kreistag – abzugeben, sollte er im kommenden Jahr in den Bundestag einziehen. Damit steht Weingartens CDU wohl vor einer kniffligen Suche nach einem Nachfolger. Und auch für die Lokalpolitik insgesamt wäre Müllers Abgang nach Ansicht vieler ein Verlust – auch wenn der 53-Jährige kein Mann der Harmonie ist und vielen als kompromissloser Einzelkämpfer gilt.

Oberbürgermeister Markus Ewald ist sicherlich derjenige, mit dem sich Axel Müller im Gemeinderat die meisten kontroversen Diskussionen lieferte. Nicht zuletzt wegen dessen Rolle im Finanzdrama um das Weingartener Krankenhaus 14 Nothelfer kritisierte Müller Ewald häufig hart. Bis ins Frühjahr hinein gab es sogar Spekulationen, Müller könnte Ewald im Rennen um den Chefsessel im Rathaus herausfordern.

Trotzdem ist der wahrscheinliche Abgang Müllers nach Berlin aus Sicht des Oberbürgermeisters ein Verlust für Weingarten. „Axel Müller ist der einzige Jurist im Gemeinderat“, sagt der OB. Müllers fachliche Kompetenz habe der Verwaltung schon mehrfach geholfen. Und auch mit Auseinandersetzungen im Gemeinderat hat Ewald kein Problem: „Wir haben beide immer um die Sache gekämpft, um inhaltlich für Weingarten das beste herauszuholen.“ Für die Stadt sei es sehr gut, wenn ein Weingartener im Bundestag vertreten wäre.

CDU vor zahlreiche Zerreißproben gestellt

Auch SPD-Ortsvereinschefin Doris Spieß hat immer wieder Meinungsverschiedenheiten mit dem CDU-Chef im Gemeinderat. „Es freut mich für ihn. Es scheint, als wäre er vom Suchenden zum Gefundenen geworden“, sagt die Gemeinderätin. „Er hat durch politisches Geschick viel erreicht.“ Wenn Müller gehe, werde dem Gemeinderat vor allem dessen juristischer Sachverstand fehlen. Gleichwohl sei Axel Müller in vielen Situationen mit einer guten Portion „Populismus im Gemeinderat aufgetreten“. „Das hat andere intern geärgert“, so Spieß. Eine Auffassung, die Dieter Pfleghar, Müllers Vorgänger als CDU-Fraktionsvorsitzender, in Ansätzen teilt. „Er ist ein Mensch, der polarisiert“, erklärt der Stadtrat. „Und er ist kein Mann großer Kompromisse. Er ist ein Einzelkämpfer und weniger Teamplayer.“

Aus Gemeinderatskreisen heißt es, Müller habe die CDU mit seiner entschlossenen Arbeitsweise vor zahlreiche Zerreißproben gestellt. Dieter Pfleghar ist zeigt sich jedenfalls froh, dass der Weingartener CDU-Stadtverband mit Axel Müller wahrscheinlich ab 2017 in Berlin vertreten sein wird. „Er hat in Schlier eine fulminante Rede gehalten. Rhetorisch und argumentativ konnte ihm schon immer keiner das Wasser reichen. Man kann ihm nur gratulieren.“

Schwierige Nachfolgersuche

Auf die Weingartener CDU komme nun eine „Riesenaufgabe“ zu, so Pfleghar. Denn hinter den Kulissen läuft spätestens jetzt die Suche nach einem Nachfolger für den Fraktionschef an. Seinen Posten als Vorsitzender des Stadtverbandes will Müller zwar – sofern die Weingartener Christdemokraten das wünschen – behalten. Aber im Gegensatz zu seinem Gegner bei der Abstimmung in Schlier, dem Leutkircher Waldemar Westermayer, sieht Müller keine Chance, die Tätigkeit in Berlin mit Mandaten in Gemeinderat und Kreistag zu vereinen. „Ich will im Falle eines Wahlsieges 2017 beide Ämter aufgeben“, erklärt Müller nun erneut auf Anfrage. „Man bekommt beides weder zeitlich noch inhaltlich unter einen Hut.“ 2019 finden die nächsten Kommunalwahlen statt. Bis dahin werde er – immer vorausgesetzt, er bekommt bei den Bundestagswahlen das Mandat – beide Ämter behalten. Aber für die Zeit danach gelte es spätestens ab 2017, einen Nachfolger aufzubauen. „Das muss alles im Konsens mit Stadtverband und Fraktion geschehen“, sagt Müller. „Da sind alle mit einzubeziehen.“ Im Moment sei es noch viel zu früh, über Namen zu diskutieren.

Auch Dieter Pfleghar fällt keine Personalie ein: „Seit Freitagabend zerbreche ich mir den Kopf, wer für die CDU Weingarten in Zukunft vorwegmarschieren könnte.“ Zwar habe der Stadtverband auch vor allem durch Müllers Arbeit in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Mitglieder bekommen. „Aber ich sehe keinen, der in den Startlöchern steht.“ Pfleghar sieht auch in der CDU-Gemeinderatsfraktion „eine gewisse Altersstruktur“ – soll heißen, die Mehrzahl der CDU-Stadträte haben schon viele Jahre im Amt erlebt. „Es ist jetzt die Aufgabe von Axel Müller, einen Nachfolger aufzubauen“, so Pfleghar.

Brunnbauer wäre bereit

Dieser könnte Müllers Stellvertreter Markus Brunnbauer sein. „Wir haben zum Glück ausreichend Zeit, das zu entscheiden“, sagt Brunnbauer auf Anfrage. Falls Axel Müller nach Berlin ginge, könnte er sich allerdings vorstellen, dessen Nachfolge als Fraktionschef anzutreten. „Wir werden das in der Fraktion in aller Ruhe besprechen. Aber grundsätzlich kann ich die Frage vorsichtig mit ja beantworten“, so Brunnbauer. Der Fraktions-Vize betont allerdings, dass die CDU in dieser Frage keine Eile habe. „Wir arbeiten als Fraktion so gut zusammen, es gibt da bislang noch keine Diskussionen um die Nachfolge. Wir freuen uns erst einmal, dass Axel Müller nominiert ist.“

CDU-Nominierung zur Bundestagswahl

