CDU-Stadtrat bezieht Stellung zum Radschnellweg

Weingartens CDU-Stadtrat Dietmar Straub hat in einer Stellungnahme darauf hingeweisen, dass in der Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ zum Thema „Radschnellweg von Friedrichshafen nach Baindt“ die Meinungen zweier CDU-Stadträte nicht erwähnt wurden. So waren in der Gemeinderatssitzung zwei mögliche Streckenführungen durch Weingarten vorgestellt worden.

Während der Großteil der Stadträte sich für die innerstädtische Variante aussprachen, sprachen sich die beiden CDU-Stadträte wegen des Gesundheitsaspektes für die andere Variante am Öschweg entlang aus. „Am Rande der Stadt in der Mitte des stellenweise noch grünen Talgrundes, wie bezeichnenderweise das auf der gleichen Seite dargestellte Bild auswies, verspricht eine künftige Trassierung dort geringer querende Straßenhindernisse mit weniger Gefahrenstellen und für die Fahrradbenützer eine gesündere Luft“, schreibt Straub in seiner Stellungnahme.