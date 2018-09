Carisina sucht weitere Ehrenamtliche

Aus der Küche des Carisina hat es verlockend geduftet, und das Fingerfood-Buffet begeisterte die Besucher. Das Begegnungscafé Carisina der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Weingarten hatte seine Türen geöffnet, um bekannte und neue Gäste zu bewirten, seine Angebote vorzustellen und ehrenamtliche Mitstreiter zu gewinnen, teilt die Caritas mit.

„Es haben sich interessierte Freiwillige am Tag der offenen Tür gemeldet“, freute sich Simone Prommer, Ehrenamtskoordinatorin im Fairkauf-Center in Weingarten. Das engagierte Team suche aber weitere Ehrenamtliche für das Carisina (Kochen, Essensausgabe, Spülen) sowie für den benachbarten Tafelladen Carisatt (Fahrer, Warenannahme, Verkäufer). Wer mitmachen möchte, kann sich an Simone Prommer unter Telefon 0751/7646320 oder per E-Mail an prommer.s@caritas-bodensee-oberschwaben.de wenden.

Betrieben wird das Begegnungs-café von mehreren Dutzend Freiwilligen, die dreimal pro Woche ihren Gästen eine warme Mahlzeit anbieten. Zwei Euro kostet eine gesunde und frisch zubereitete Mahlzeit im Carisina. Besser gestellten Besuchern ist es selbst überlassen, im Sinne der Solidarität auch mehr für ein Essen zu bezahlen. Die ehrenamtlichen Kochteams, die selbst einkaufen und den Speiseplan erstellen, sind zum Teil international und multikulturell besetzt. Ihre kulinarischen Ergebnisse sind sowohl deutsche als auch internationale Speisen.

Das Carisina steht laut Mitteilung allen Bürgern offen und hat viele Stammgäste – darunter Alleinstehende, die gerne in der Gemeinschaft essen wollen, Menschen mit geringem Einkommen, Familien. „Im Carisina schmeckt es nicht nur sehr gut, hier finde ich auch immer Unterhaltung, Geselligkeit, Austausch und Freunde“, so eine Besucherin.

Bald wird das Carisina auch zu einem „Ort des Zuhörens“. Die „Orte des Zuhörens“ sind ein Angebot der Caritas in Zusammenarbeit mit den katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Allgäu-Oberschwaben. Seelsorger und entsprechend geschulte Ehrenamtliche stehen jeweils für zwei Stunden bereit für Menschen, die einfach mal jemanden brauchen, der ihnen zuhört, Freud und Leid teilt. Sie nehmen wahr, was ihre Gesprächspartner bewegt, und helfen, bei Bedarf einfühlsam an Lösungswegen mitzuwirken. „Ab dem 2. November kommen wir immer freitags von 15 bis 17 Uhr in das Fairkauf-Center“, kündigte Karin Berhalter von der Dekanats-Geschäftsstelle Weingarten an.