Cabrio-Dach auf dem Festplatz aufgeschnitten

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen das Dach eines Daimler Cabrio auf dem Festplatzgelände in der Abt-Hyller-Straße in Weingarten beschädigt.

Mit einem scharfen Werkzeug fügte der Unbekannte laut Pressemitteilung der Polizei dem Stoffdach einen mehrere Zentimeter langen Riss zu. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum auf dem dortigen Parkplatz Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.