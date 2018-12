C-Jugend des TV Weingarten ist Herbstmeister

Die Nachwuchshandballerinnen des TV Weingarten mischen ihre Ligen weiter auf. Die C-Jugend des TVW hat in der Landesliga einen Kantersieg gefeiert und holte sich die Spitzenposition. Die B-Juniorinnen mussten zwar mit einem Unentschieden im Verfolgerduell zufrieden sein, blieben aber im achten Spiel in Folge ohne Niederlage.

C-Juniorinnen-Landesliga: TV Weingarten – HSG Baar 29:19 (14:7) – Ein Endspiel um die Herbstmeisterschaft gab es in der Weingartener Großsporthalle. Der ungeschlagene Tabellenführer HSG Baar kam zum TVW – und reiste mit einer herben Klatsche im Gepäck zurück. Mitte des ersten Durchgangs riss Weingarten das Spiel an sich riss und war bereits zur Pause auf sieben Tore davongezogen. Ein Garant dafür war eine sehr gute Defensive, die kaum freie Würfe der HSG zuließ.

Trotz des komfortablen Vorsprungs hielt Weingarten die Konzentration auch in der zweiten Halbzeit aufrecht. Der Tabellenführer resignierte schon fast. So konnte sich der TVW Mitte der zweiten Halbzeit einige Nachlässigkeiten im Angriff erlauben – das Ergebnis hätte durchaus noch höher ausfallen können. Am Sonntag geht es im ersten Rückrundenspiel gegen den Tabellenletzten SSV Dornbirn/Schoren. Bereits eine Woche später wartet dann die HSG Baar im Rückspiel auf den TVW.

TVW: Götz, D. Zimmermann; Hoffmann, Dörr, J. Borrmann, Frey, Neto, Buck, Meichle, Keil.

B-Juniorinnen-Württembergliga: TG Geislingen – TV Weingarten 21:21 (7:8) – Eine aus TVW-Sicht zerfahrene Schlussphase kostet fast einen Punkt im Spitzenspiel. 45 Minuten hatten die Weingartenerinnen ihren starken Konkurrenten im Griff, bis der in die taktische Trickkiste griff und den TVW völlig aus dem Tritt brachte.

Wie im Hinspiel schenkten sich Geislingen und Weingarten im Kampf um Tabellenplatz zwei nichts. Es entwickelte sich eine spannende und intensive, aber faire Partie – lediglich eine Zeitstrafe für Geislingen und sogar nur eine Gelbe Karte gegen Weingarten waren Belege für technisch gute Abwehrarbeit auf beiden Seiten. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gefiel der TVW insbesondere über eine gute Zusammenarbeit des Rückraums mit dem Kreis. Chrissy Zimmermann netzte immer wieder ein.

Gegenüber war es eine gelungene Abwehrarbeit von Johanna Borrmann, die als C-Jugendliche die schwere Aufgabe gegen HVW-Auswahlspielerin Kaja Ehrhardt sehr gut meisterte. Die Ausnahmespielerin der TG wurde bei nur zwei Feldtoren gehalten. Mit einem frechen Schlagwurf von Johanna Veser zum 8:7 ging es für den TVW in die Pause. In Hälfte zwei gelang dem TVW durch Tore von Johanna Jassniger und einen Doppelschlag von Katinka Karolyi zum 11:8 früh eine Drei-Tore-Führung. Die TG ließ sich aber nicht abschütteln und kam mit schönen Einzelleistungen immer wieder ran.

Beim Stand von 19:16 für Weingarten sechs Minuten vor Schluss setzte die TG auf eine neue Abwehrformation und zog dem TVW-Angriffsmotor damit den Stecker. Viele einfache Ballverluste bestrafte die TG mit Gegenstößen und lag bis zehn Sekunden vor Schluss mit 21:20 in Führung. Mit der letzten Aktion rettete Priska Zimmermann dem TVW doch noch einen Punkt. „Alles in allem geht die Punkteteilung in Ordnung“, sagten die TVW-Trainer Johanna Koch und Oliver Borrmann. „Wir waren 45 Minuten ein mindestens gleichwertiger Gegner. Nach den Blackouts in der Schlussphase fühlt sich der Punkt noch ganz gut an.“ Der TVW bleibt im achten Spiel in Folge ohne Niederlage und hält den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Geislingen. Am Samstag (14.15 Uhr) kommt es in der Weingartener Großsporthalle zum Spitzenduell gegen die TG Biberach – es ist das Duell Zweiter gegen Erster.

TVW: Grimm; C. Zimmermann (5), M. Borrmann (1), Meichle, J. Borrmann (1), P. Zimmermann (3), Karolyi (5/2), Jassniger (3), Komprecht, Veser (3).