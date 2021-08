Auf etwa 9000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Kornblumenstraße in Weingarten entstanden ist, als ein Busfahrer zwei am Straßenrand geparkte Autos touchiert hat.

Der 40 Jahre alte Fahrer stieß laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit gegen den Audi, bevor er beim abermaligen Anfahren gegen den davor geparkten Ford stieß. Verletzt wurde durch die Kollisionen niemand.