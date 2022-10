Busfahrer fährt Fußgängerin an

Mit leichteren Verletzungen ist eine 47 Jahre alte Fußgängerin davongekommen, die am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr in der Abt-Hyller-Straße von einem Linienbus touchiert wurde. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war dabei, einen Fußgängerüberweg zu queren, als sie von dem 71 Jahre alten Omnibuslenker übersehen wurde. Er erfasste die Passantin seitlich mit seinem Fahrzeug, worauf diese auf die Straße stürzte. Die 47-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich im Linienbus mehrere Fahrgäste, die Zeugen des Vorfalls geworden sind. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 zu melden.