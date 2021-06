Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Benzstraße. in Weingarten entstanden. Wie die Polizei mitteilt hatte ein 68-jähriger Omnibus-Fahrer einen am Fahrbahnrand parkenden Fiat touchiert.

Während sich der Sachschaden am Omnibus auf etwa 2000 Euro beläuft, wird dieser am Fiat auf circa 4000 Euro geschätzt.