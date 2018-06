Burgeis und Weingarten nun offiziell verschwistert

Nach 60 Jahren deutsch-südtirolerischer Freundschaft haben Oberbürgermeister Markus Ewald und Ortsvorsteher Florian Punt im Rahmen eines Festwochenendes in Burgeis am 27. Mai eine offizielle Partnerschaftsurkunde unterzeichnet und somit das Ziel bekräftigt, die langjährige Freundschaft zu vertiefen und fortzusetzen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

200 Jahre Musikkapelle Burgeis und 60 Jahre Freundschaft zwischen Weingarten und Burgeis waren Anlass für Vertreter von Stadt, Welfenfestkommission und des Musikvereins Weingarten, ins Vinschgau zu reisen. Tausende Besucher hatte das von den Burgeiser Musikanten geplante und perfekt durchorganisierte Festwochenende in die Malser Fraktion (Teilort) Burgeis am Reschenpass gelockt.

Nacht der Stars mit Jürgen Drews

Begonnen hat das Festwochenende mit der „Nacht der Stars“ im Festzelt mit Schlagermusikgrößen wie Francine Jordi, Hannah, dem Nockalm Quintett und Jürgen Drews. Am Samstag, dem „Tag der modernen Blasmusik“, spielte das Städtische Orchester Weingarten dann im Festzelt auf und präsentierte die Partnerstadt Weingarten auf höchstem musikalischem Niveau. Neben Weingarten waren auch Vertreter aus den anderen Burgeiser Partnerstädten wie Lohr im Main-Spessart-Kreis und Beilngries im Altmühltal angereist.

Der Höhepunkt des Jubiläumswochenendes war dann der große Festzug am Sonntag. Der Tag startete mit einem Festgottesdienst am Kulturhaus mit Pater Philipp vom Kloster Marienberg. Musikalisch umrahmt wurde die Messfeier durch das Städtische Orchester Weingarten. Es folgten Grußworte unter anderem vom Obmann der Burgeiser Musikkapelle Aaron Punt, dem Malser Bürgermeister Ulrich Veith und Ortsvorsteher Florian Punt. Dieser leitete dann auch die offizielle Vertragsunterzeichnung mit Weingarten ein. Zwar besteht die Verbindung zwi-schen Weingarten und Burgeis schon seit 60 Jahren, doch eine offizielle Urkunde wurde bisher noch nicht unterzeichnet. Er beende damit die fast 60 jährige „wilde Ehe“ zwischen Burgeis und Weingarten, bekräftige Oberbürgermeister Markus Ewald in seinem Grußwort. Als Gastgeschenk überbrachte er gemeinsam mit Günter Staud und Rainer Beck eine eigens dafür in Auftrag gegebene 6-Literflasche „Martinsberg“ an Ortsvorsteher Punt sowie an die Musikkapelle Burgeis.

Festzug mit 14 Kapellen

Ebenfalls mit einer Urkunde erneuerten der Bürgermeister Alex Anetsberger der Gemeinde Beilngries und Ortsvorsteher Florian Punt die zehnjährige Partnerschaft. Beim anschließenden Festzug durchs Dorf nahmen 14 Musikkapellen aus Südtirol, Deutschland, Österreich und der Schweiz teil, darunter auch das Städtische Orchester Weingarten. Ein Höhepunkt unter den 26 am Umzug teilnehmen Gruppen war sicherlich die Welfenfestkommission mit der Festzugsgruppe „Weihe der Basilika“ mit dem Festwagen „Basilika“. Sie repräsentierte dadurch auch die langjährige Verbindung zu Burgeis. Denn diese reicht weit zurück. Jahrhunderte-lang pflegten die Mönche des Klosters Weingarten Kontakte zum Kloster Marienberg. So half beispielsweise im 17. Jahrhundert ein Oberschwäbischer Abt dem Kloster Marienberg nach völliger Zerstörung zu neuer Blüte.