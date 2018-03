Buntes Blumenmeer lässt den Frühling erahnen

Auch wenn die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage nicht wirklich auf den Frühling hindeuten, so wagten einige Krokusse Ende der vergangenen Woche doch einen Versuch, die Natur zum Leben zu erwecken. Auf der Blumenwiese am Weingartener Charlottenplatz entstand so ein wunderbares Blumenmeer. Haben auch Sie außergewöhnliche oder einfach schöne Bilder aus Weingarten? Dann schicken Sie uns diese einfach an redaktion.ravensburg@schwaebische.de. Mit etwas Glück veröffentlichen wir Ihr Bild dann in den kommenden Tagen im Lokalteil der „Schwäbischen Zeitung“.

Foto: Siegfried Heiss