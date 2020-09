Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wird fortgesetzt

Eigentlich wäre das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 2019 nach fünf Jahren Förderzeitraum zu Ende gegangen. Aufgrund des großen Erfolges dieses Projekts hat sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für eine Fortschreibung des Programms um weitere fünf Jahre entschieden.

Die Stadt Weingarten ruft daher alle gemeinnützige Einrichtungen und Vereine auch im nächsten Jahr zur aktiven Mitwirkung auf. Vorbehaltlich einer Förderzusage aus dem Bundesministerium könnten ab jetzt Förderanträge für eine Bezuschussung aus dem Bundesprogramm für das Jahr 2021 gestellt werden. Die Antragsfrist läuft bis zum 31. Oktober.

Das Bundesprogramm zielt darauf ab, demokratisches Verhalten, ziviles Engagement und den Einsatz für Vielfalt und Toleranz in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Geldern können Projekte und Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vielfalt unterstützt werden.

Antragsteller können alle gemeinnützigen, zivilgesellschaftlichen Organisationen wie soziale Einrichtungen und Verbände, Kirchen und Vereine sein. Eine wesentliche Fördervoraussetzung ist der Nachweis der Gemeinnützigkeit.

Förderfähig sind unter anderem Sach- und Personalaufwendungen. Pro Maßnahme können in der Regel bis zu 3000 Euro Zuschuss gegeben werden.

Förderfähige Projekte stimmen mit mindestens einem der unten aufgeführten Leitziele der zweiten Förderperiode überein: Aktionen und Projekte zur Förderung des Demokratieverständnisses innerhalb der Stadtgesellschaft, zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung gegen Diskriminierung, Extremismus und Gewalt gegenüber Minderheiten, die die Vielfalt in der Stadtgesellschaft fördern, die das bürgerschaftliche Engagement in Weingarten fördern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Anträge sind in schriftlicher Form zu stellen.

Für Rückfragen zum Bundesprogramm „Demokratie leben!“ steht Mehmet Aksoyan (Telefon 0751 / 36235899, E-Mail: aksoyan@tavir-ravensburg.de) vom Verein TAVIR e.V. als Koordinierungs- und Fachstelle zur Verfügung.