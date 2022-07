Bundesjugendspiele werden zum Sportfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die gesamte Schulgemeinschaft der Realschule Weingarten traf sich im Lindenhofstadion in Weingarten, um nach zwei Jahren Pause die Bundesjugendspiele durchzuführen. Mit auffallend guter Laune maßen sich die beinahe 700 Realschülerinnen und Realschüler aller Klassenstufen in verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen. Besonders häufig wählten die Sportler*innen der Realschule Weitsprung und Sprint, Hochspringer*innen gab es sehr wenige, Kugelstoßen war den höheren Klassenstufen vorbehalten. Die Schüler*innen waren motiviert, möglichst viele Punkte zu erreichen, damit es vielleicht für eine Ehrenurkunde reicht. Für die Fünft- und Sechstklässler*innen war der Tag wie ein olympisches Fest. Sie hatten seit ihrer Ankunft an der Realschule keine Gelegenheit gehabt, eine große, gemeinsame Sportveranstaltung zu erleben und selbst mitzumachen. Entsprechend aufgeregt waren sie. Für die Zehntklässler*innen schwang neben sportlichem Ehrgeiz Wehmut mit. Für sie war es in ihrer letzten vollständigen Unterrichtswoche vor den mündlichen Prüfungen die letzte Veranstaltung mit allen Schüler*innen der Schulgemeinschaft und die letzte Gelegenheit, einen sportlichen Schultag im Freien zu verbringen.