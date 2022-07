Bullerbü-Kinder machen sich zu Abenteuern auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein ganz besonders aufregendes Abenteuer erlebten zehn Kinder vom Kinderhaus Bullerbü des DRK-Kreisverbandes Ravensburg bei einem mehrtägigen Hüttenaufenthalt. Nach zwei Sommern der Pandemie hatten die Jungen und Mädchen ab 4,5 Jahren endlich wieder die Möglichkeit, auf einer Hütte zu übernachten. Zuerst statteten sie sich in der Zentrale des DRK-Kreisverbandes angemessen mit selbstgestalteten Hütten-T-Shirts aus. Vom Hüttenstandort auf dem Höchsten machten sie zusammen mit den drei Fachkräften unter anderem einen Ausflug zum Haustierhof Reutemühle nahe Überlingen mit seinen über 200 Tierarten und eine lange Wanderung, bei der großes Durchhaltevermögen gefragt war. Nach den Erlebnissen grillte die Gruppe Würstchen und Stockbrot. Ein paar Kinder wurden am ersten Abend von den Eltern abgeholt, weil das Heimweh doch etwas gedrückt hat, erzählt Carina Rädler, stellvertretende Einrichtungsleiterin, die mit von der Partie war. In der zweiten Nacht jedoch ließen auch sie sich nicht mehr am Bart kratzen und übernachteten auf der Hütte. Zurück im Kindergarten erzählten die Ausflügler unter anderem im Morgenkreis mit großem Stolz von ihren neugemachten Erfahrungen und aufregenden Erlebnissen.