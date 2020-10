Bürgermeisterwahlen in zwei Partnerstädten

In zwei von Weingartens Partnerstädten ist gewählt worden, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Während es im französischen Bron einen Wechsel an der Spitze der Verwaltung gegeben habe, sei der Bürgermeister von Mantua, Mattia Palazzi, mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden.

Jérémie Bréaud heiße der Sieger im zweiten Wahlgang der Kommunalwahlen in Bron. Er sei bereits offiziell in sein Amt als Bürgermeister der Stadt Bron eingeführt worden. Bréaud gehöre der gaullistischen Partei „Les Républicains“ an. Er löse den Amtsinhaber Michel Longueval von der Parti socialiste (Sozialistische Partei) ab. Der 38-Jährige wolle sich laut Mitteilung der Stadt insbesondere für Bürgernähe und den Dialog mit allen Bürgern einsetzen. Als weitere Schwerpunkte habe sich Bréaud die Sicherheit und mehr Grün in der Stadt auf die Fahnen geschrieben.

Bei den Kommunalwahlen in Mantua sei der Amtsinhaber Mattia Palazzi mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Damit trete erstmalig seit dem Bestehen der Städtepartnerschaft ein Amtsinhaber eine zweite Amtszeit an. Der 42-jährige Mattia Palazzi, der Weingarten in den vergangenen Jahren regelmäßig besucht habe, werde in der Mantuaner Bevölkerung insbesondere für seine Tatkraft und seinen Aktionismus geschätzt, wie das außergewöhnliche Wahlergebnis von rund 71 Prozent deutlich zeigt.

Oberbürgermeister Markus Ewald habe seinen beiden Amtskollegen die Glückwünsche aus Weingarten übermittelt und freue sich auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.