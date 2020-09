Bürger-in-Kontakt-Büro wieder geöffnet

Mit Hygienekonzept und Abstandsregeln hat Bürger in Kontakt (BiK) nach coronabedinger Pause sein Büro in der Kornhausgasse 2 nun wieder geöffnet und freut sich auf Besucher. Die Sprechstunden sind montags von 17 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Sind manche der bürgerschaftlichen Projekte weiterhin auf Eis gelegt, so laufen die Kleinhandwerkerdienste und BiK digital für Leute mit Fragen rund um ihre digitalen Geräte weiter. Auch die Amtshilfe mit Ingrid Weiser. Ferner findet wieder die Italienisch-Konversation mit Ilse Gaus in den Räumen von BiK statt. Informationen unter der Telefonnummer 0751 / 5574549 oder per E-Mail an bik.wgt@web.de. Die Kleinhandwerkerdienste von Bürger in Kontakt sind erreichbar unter der E-Mail-Adresse bik-digital@web.de