Bürger für Weingarten laden zur Hauptversammlung am 23. September

Der kommunalpolitische Verein „Bürger für Weingarten“ hält am Donnerstag, 23. September, ab 18.30 Uhr in der Klosterstube des Hotel-Gasthof „Rössle“ seine diesjährige Hauptversammlung ab. Auf der Tagesordnung stehen, neben den üblichen Tätigkeits- und Rechenschaftsberichten, die Wahlen der gesamten Vorstandschaft mit Ausnahme des/der stellvertretenden Vorsitzenden. Alle Mitglieder, Freunde und Gönner sind eingeladen, die Versammlung findet in Einklang mit der aktuellen Corona-Verordnung statt.