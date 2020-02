Brunnenputzete: Weingartener Maskengruppen schrubben den Plätzler

Mit der Brunnenputzete am Mittwochabend hat in Weingarten die heiße Phase der Fasnet begonnen. Viele originell und frei kostümierte Gruppen kamen in einem Sternmarsch und mit musikalischer Begleitung zum Plätzlerbrunnen neben dem Amtshaus und verfolgten die symbolische Reinigung des steinernen Plätzlers.

Hierbei schrubbten nacheinander die Vertreter der sechs Maskengruppen, roter und rot-weißer Plätzler, Lauratalgeister, Trachtenfrauen, Waldweible und Schlösslenarren den steinernen Plätzler ab und befreiten ihn vom angesammelten Staub und Alltagsdreck. Im Zunft-Häs war nur das „Putzpersonal“, während rund 500 frei kostümierte Zuschauer und Gruppen sowie Zunfträte und Musikkapellen den abgesperrten Platz säumten. Nach der symbolischen feierlichen Zeremonie zogen die Gruppen weiter durch die voll besetzten Lokale der Innenstadt und nahmen das Stadtgeschehen aufs Korn. Die Altdorf-Weingartner Fasnet ist nun eröffnet.