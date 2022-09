Bron und Mantua kommen zum Weingartner Weinfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die italienische Partnerstadt Mantua ist gleich mit zwei Ständen auf dem Weinfest vertreten. Zum Einen gibt es wie auf dem Nikolausmarkt die beliebten Mantuaner Spezialitäten von der Salami über Parmesan bis hin zu Sbrisolona und Prosecco. Wie immer charmant angeboten von Gian Mario Mozzanega und Pellegrino Sereni, die gefühlt ganz Weingarten kennt.

Am Zweiten Stand werden die hochwertigen Weine aus der Kellerei „Tenuta Maddalena“ aus der Region um Mantua angeboten. Junge Winzer verbinden hierbei Tradition und Moderne und produzieren elegante wie kraftvolle Weine aus internationalen Rebsorten.

Die Partnerschaftsgruppe Bron-Weingarten hat einen Rosé und einen Rotwein im Angebot, einen guten Tropfen Cote du Rhone, der direkt aus der kleinen „Cave de Bron“ für das Weinfest abgeholt wurde und nun den Gästen in Weingarten offeriert werden kann. So bietet das Weinfest eine weitere schöne Möglichkeit mit den Partnerstädten in Kontakt zu kommen. Die Partnerschaftsgruppen Bron und Mantua freuen sich auf viele herzliche Begegnungen sowie das Präsentieren und Kennenlernen der Weine aus Weingartens europäischen Partnerregionen.