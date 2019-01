Briefe verbrennen wegen Böller

Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochvormittag, 10 Uhr hat ein Unbekannter einen Böller in den Briefkasten eines Firmengebäudes in der Danziger Straße in Weingarten geworfen. Beim Abbrennen des Feuerwerkkörpers verbrannten laut Polizei die im Briefkasten befindlichen Unterlagen. Personen, die im fraglichen Zeitraum beobachtet haben, wer den Böller in den Briefkasten geworfen hat oder sonst Verdächtiges in der Straße beobachtet hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.