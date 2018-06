Brennende Matratze gelöscht

Wegen einer angesengten Matratze musste am Samstag gegen 3 Uhr die Feuerwehr Weingarten in den Sechserweg ausrücken. Anwohner hatten zuvor laut Polizeibericht Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Es stellte sich heraus, dass die Matratze bereits gegen 22 Uhr wegen einer defekten Heizdecke im Bett in Brand geraten und vom Hausbesitzer eigenständig gelöscht worden war. Danach brachte er die nach Rauch stinkende Matratze in den Garten, wo sie Stunden später aufgrund eines Schwelbrandes noch immer qualmte. Die Feuerwehr Weingarten konnte die Matratze endgültig ablöschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Mehr zum Thema Weingarten Unbekannter stiehlt Pedelec