Breitbandausbau hat höchste Priorität

Zu ihrer ersten Vollversammlung haben sich die 45 Vertreter der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) in Weingarten getroffen. Sie repräsentieren rund 36 000 Unternehmen aus Industrie, Handel und Gewerbe der Landkreise Ravensburg, Bodenseekreis und Sigmaringen. Bei der Sitzung wurden unter anderem die Themenschwerpunkte für die IHK-Arbeit der aktuellen Legislaturperiode, die bis 2023 geht, festgelegt.

Gleich zu Beginn betonte IHK-Präsident Martin Buck, wie wichtig die zeitnahe Verfügbarkeit einer zukunftsträchtigen Breitbandinfrastruktur sei. In einem Impulsvortrag zur Digitalisierung zeigte er auf, wie in Zukunft Dinge und Dienste intelligent vernetzt werden. Dazu müssen Daten und Informationen an jedem Standort eines Unternehmens stabil und echtzeitnah bereitstehen.

In allen Umfragen der baden-württembergischen IHKs zur Standortqualität nimmt das Thema „Breitband“ regelmäßig einen Spitzenplatz ein. Die Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen ist schon längst ein Schlüsselkriterium bei der Standortwahl von Unternehmen geworden. „Der Breitbandausbau ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung der Region“, so Buck. Er forderte die Anwesenden auf, dieses Thema vor Ort mit ihrer Gemeinde zu besprechen. Einstimmig beschloss das Gremium, ein Positionspapier des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages zu diesem Thema als zusätzliche Grundlage für die politische Arbeit zu verwenden. Darin sind die dringendsten Maßnahmen in sieben Punkten definiert.

Hauptgeschäftsführer Peter Jany diskutierte mit den Teilnehmern über mögliche Schwerpunkte für die Arbeit in der Wahlperiode. Der Vorschlag des Präsidiums dazu sieht die Themen „Infrastruktur mit Digitalisierung, Fachkräftefindung und Europa“ vor. Von den Vertretern kamen unter anderem die Vorschläge „Förderung beim Bau von Betriebswohnungen, Förderung der gewerblichen Ausbildung (Meister BAföG), Erreichbarkeit der Innenstädte und Mobilität“. Die Vorschläge werden aufbereitet und in der Dezembersitzung vorgestellt. Das dann beschlossene Programm wird einem jährlichen Monitoring unterzogen.

Wolfgang Heine, Bereichsleiter Standortpolitik, stellte die Ergebnisse einer Standortumfrage vor. Als mit Abstand wichtigsten Standortfaktor nannten die Unternehmen die Breitbandversorgung. Danach folgen die Versorgungssicherheit mit Strom, die allgemeine Sicherheit, die Erreichbarkeit auf der Straße sowie eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung. Heine stellte auch noch den aktuellen Sachstand zur Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 vor. Zur Realisierung der Pläne in der Region fehlen dem Land Planungsressourcen. Es gibt Bestrebungen der drei Landkreise, die Projektsteuerung in die eigene Hand zu nehmen. Dies würde laut Heine rund eine Million Euro pro Jahr kosten, bei einer geschätzten Planungsdauer von zehn Jahren.

Markus Brunnbauer, Bereichsleiter Ausbildung, berichtete über die aktuelle Ausbildungssituation. 2380 neu eingetragene IHK-Ausbildungsverhältnisse gibt es in der Region. Das sind 3,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Langzeitproblem stelle die Gastronomie dar, wo permanent Personalmangel herrsche. Insgesamt betrachtet beträgt der Frauenanteil nur 36 Prozent. „Das sind viel zu wenig Frauen in der dualen Berufsausbildung“, so Brunnbauer. Der Qualitätsstandard sei gut. 95 Prozent haben die letzten Prüfungen bestanden, davon 4 Prozent mit sehr gut. 157 Flüchtlinge befinden sich ebenfalls in Ausbildung.

Einstimmig beschloss das Gremium zum Abschluss die Feststellung der geprüften Jahresrechnung 2017 sowie die Entlastung des Präsidiums und des Hauptgeschäftsführers. Ebenso einstimmig wurde Anne Schmieder zur Ehrenpräsidentin gewählt.