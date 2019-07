Breakdancer aus aller Welt wetteifern in Weingarten

Im Rahmen der Kinderolympiade am vergangenen Samstag haben sich beim „3. International Breaking’ Battle“ knapp zwei Dutzend Breakdancer-Teams aus aller Welt in Weingarten getroffen.

Während am Vormittag Dejan Majerle, Veranstalter und Organisator der Breakin’ Battles noch auf dem Löwenplatz kleine Nachwuchs-Breakdancer in einem Workshop auf den rhythmischen Geschmack brachte und erste Einsteiger-Tricks wie den „Freeze“ lehrte, lieferten sich ab dem Mittag die Profis auf der Stadtgarten-Bühne eine Tanz-Schlacht nach der anderen. Nach harten Ausscheidungsrunden traten schließlich acht Zweier-Teams aus Deutschland und Österreich gegen die internationalen Teams an, die unter anderem aus Venezuela, Singapur und Amerika nach Weingarten angereist waren.

Im Finale entschied die Jury schließlich, dass Cheerito und Alkolil aus Sibirien den Sieg verdient haben. Die beiden russischen Breakdancer gehörten laut Dejan Majerle aktuell weltweit zu den zehn besten Tänzern, die sich an jedem Wochenende Titel in allen Ecken der Welt ertanzen. Breakdance ist eine ursprünglich auf der Straße getanzte Tanzform, die als Teil der Hip-Hop-Bewegung unter afroamerikanischen Jugendlichen in Manhattan und der Bronx im New York der frühen 1970er-Jahre entstanden ist und sich als eine gewaltfreie Alternative bei Gang-Auseinandersetzungen etabliert hat. Die Breakdance-Kultur begreift sich als frei von Grenzen der Rasse, des Geschlechts oder des Alters.