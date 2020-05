Brandeinsatz bei der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Weingarten ist am Mittwochnachmittag, 29. April, kurz nach 14 Uhr in das eigene Gerätehaus in der Scherzachstraße ausgerückt. Laut Polizeibericht hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Wie sich herausstellte, war es im Bereich eines Kompressors vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung gekommen. Hierdurch wurde die Brandmeldeanlage ordnungsgemäß aktiviert, sodass durch ein rasches Eingreifen der Wehrleute ein offener Brand und somit Schlimmeres verhindert werden konnte. Ob überhaupt Sachschaden entstanden sei, muss unter Einbindung der Wartungsfirma des betroffenen Geräts noch geprüft werden.