Brandalarm in Kindergarten in Weingarten

Zu einem Brandalarm in einem Kindergarten in der Dieselstraße ist am Montag gegen 12.30 Uhr die Feuerwehr und die Polizei ausgerückt.

Der durchgebrannten Kondensator einer Lampe. (Foto: Feuerwehr Weingarten)

Kinder und Erzieher evakuiert

Aufgrund eines technischen Defekts in einer Lampe war es zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen. Mehrere Kinder und die Erzieher wurden aufgrund der Alarmauslösung aus dem Gebäude evakuiert.

Nach den Abklärungen der Einsatzkräfte und nach dem Lüften der Räumlichkeiten konnten diese wieder zurück in den Kindergarten. Verletzt wurde niemand.