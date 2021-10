Boulemeisterschaft der Plätzlerzunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 10. Oktober 2021 fand die 10. Vereinsmeisterschaft der Plätzlerzunft im Boule statt. Trotz Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunkts am Vormittag fanden sich 27 begeisterte Boulespieler und Boulespielerinnen auf dem Areal am Zunftheim am Vorderochsen in Weingarten ein. Nach vier spannenden Vorrundenspielen kamen die besten acht Spieler in die Endrunde. Am Ende setzte sich das Team Markus Uhl/ Kalle Zierhut gegen Benni Sauter/ Roland Marx durch. Platz 3 sicherte sich das Duo Ferdinand Lorinser/ Michael Rapp im Spiel gegen Ralf Stotz/Steffen Zierhut.