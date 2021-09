Boule Club Weingarten trifft sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem Verlesen der Tagesordnungspunkte wurde im Turnierhaus in der Haslachtrasse mit einer Schweigeminute dem verstorbenen Mitglied Dieter Hillesheim gedacht. Nach den Berichten der Vorstandschaft wurde diese einstimmig entlastet. Danach wurden die ausscheidenden Vorstände mit einem Präsent verabschiedet. Die Wahl der neuen Vorstandschaft wurde von Albrecht Zuber geleitet.

Gewählt wurde in einer offenen Wahl folgende Vorstandschaft: Erster Vorstand, Ralph Durst. Zweiter Vorstand, Walter Schranz. Kassiererin, Brigitte Schenk. Schriftführerin, Simone Schranz. Beisitzer, Jasmin und Manuel Burgstahler. Kassenprüfer, Elli Veser und Roman Schäfer. Ein besonderes Ereignis fand nach der Vorstandswahl statt. Das langjährige Mitglied Klaus Selg wurde für seine besonderen Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Da der Ligenbetrieb letztes und dieses Jahr coronabedingt komplett abgesagt wurde, fand in kleinerem Rahmen an zwei Spieltagen ein vom Verband organisierter Ligapokal statt. Eine Auswahl der beiden Weingärtner Ligamannschaften erreichte in diesem Wettbewerb einen zweiten Platz.

Die in den Weingärtner Vereinen sehr beliebte Stadtmeisterschaft findet, sofern es Corona zulässt, am Samstag 25.09.2021, am Gelände des Boule Club Weingarten eV. in der Haslachstr. 4 in Weingarten statt. Spielbeginn ist um 11:00 Uhr. Eine Mannschaft besteht aus drei Spielern. Wer keine eigenen Kugeln hat, kann diese beim Verein leihen. Spielberechtigt sind Spieler, die keine Lizenz haben und entweder in Weingarten wohnen oder Mitglied in einem Weingärtner Verein sind. Die Teilnehmer und auch Zuschauer/Gäste müssen entweder genesen oder geimpft sein. Ein Nachweis wird bei der Einschreibung oder beim Zutritt des Vereinsgeländes überprüft. Eine Registrierung per LucaApp ist notwendig. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Einfach kommen und Spaß haben. Für die Bewirtung ist gesorgt.