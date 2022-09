Boogie Days 2022 am Stadtfest Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Coronapause präsentierte sich der Rock’n Roll Club Oberschwaben am letzten Augustwochenende auf dem Kirchplatz in Weingarten und war, wie auch im Jahr 2019, Anziehungspunkt für Boogie- und Swing-Begeisterte aus der ganzen Region.

Samstag, Punkt 11 Uhr: Erich Glashauser schiebt den Regler am Mischpult hoch, die Lautsprecher der Soundanlage kommen in Bewegung, heißer Boogie-Sound aus den 50er und 60er Jahren schallt über den Kirchplatz und erste Tanzbegeisterte erobern die frisch polierte Tanzfläche. Bei wechselhaftem Wetter und guter Laune heißt es wieder zwei Tage lang nonstop Boogie Woogie tanzen. Für eigene Atempausen zwischendurch gab es nahezu stündlich Showauftritte des RRCO sowie befreundeter Vereine. Mit großer Begeisterung und tosendem Applaus wurden viele Besucher an die Zeit der Golden Fifties erinnert.

Im Anschluss an das Stadtfest bietet der RRCO allen Stadtfestbesuchern und begeisterten Tänzern einen fünftägigen Boggie Woogie Kurs für Beginner an. Kursbeginn ist am Freitag den 16. September von 20 bis 22 Uhr in der Talschulsporthalle Abt-Hyller-Str. 38 in 88250 Weingarten. Die Folgetermine sind immer freitags am 23. und 30. September sowie 7. und 14. Oktober. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro pro Teilnehmer*in.

Wichtig: Sport- oder Turnschuhe (bitte keine Straßenschuhe), Getränke und Handtuch mitbringen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf der Homepage www.rrco.de.