Boiler verursacht Wasserschaden

Einen Wasserschaden hat am Sonntag gegen 17 Uhr ein Boiler in einem Mehrfamilienhaus im Meisenweg verursacht. Eine Anwohnerin verständigte über Notruf die Polizei und teilte mit, dass bei ihr in der Wohnung Wasser von der Decke tropfen und der darüber wohnende Nachbar auf Klopfen und Klingeln nicht reagieren würde.

Durch ein im ersten Obergeschoss offenstehendes Fenster konnten Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Weingarten in die betroffene Wohnung steigen. Im Inneren stand das Wasser bereits mehrere Zentimeter hoch. Durch die Feuerwehr wurden Wasser und Strom abgestellt, das am Boden befindliche Wasser abgesaugt. Während der Einsatzmaßnahmen kam der Wohnungsmieter nach Hause.