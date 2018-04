Bodenseefestival: Religiöses, Modernes und Klassik

Die Stadt Weingarten wird beim Bodenseefestival 2018 Spielort von drei Konzert-Veranstaltungen sein. „Vorwärts zu neuen Ufern“ ist das Motto des hochkarätig besetzten Festivals mit 60 Veranstaltungen in 21 Städten und 41 Veranstaltungsstätten in Oberschwaben, Vorarlberg und in der Schweiz. Das Festival beginnt am 5. Mai mit dem Eröffnungskonzert in Friedrichshafen und endet am 27. Mai. Russland ist in diesem Jahr das Gastland. „In Weingarten wurde das Thema zu hundert Prozent erfüllt“, sagt Peter Hellmig, Abteilungsleiter Kultur und Tourismus der Stadt Weingarten. Das sei zwar nicht das Wichtigste, denn – so Hellmig weiter – es brauche auch etwas Interessantes, das Besucher anziehe.

Etwas Interessantes hat Veranstalter Hellmig in der Tat aufgestellt und für jeden Geschmack Außergewöhnliches zusammengetragen: Religiöses, Modernes und Klassisches. Dabei werden die beiden Artists in Residence des diesjährigen Bodenseefestivals, Dmitry Masleev und Gabriel Prokofiev in Weingarten auftreten.

Russisch-orthodoxe Kirchenmusik in der Basilika

In der Weingartener Basilika wird am 6. Mai der Moskauer Kathedralchor auftreten. Bekannt ist der Chor für seine russisch-orthodoxe Kirchenmusik. Diese Form hat in Russland eine lange Tradition, es gibt sie schon seit 1 000 Jahren. Früher sang der Chor nur einstimmig und war ausschließlich mit Männern besetzt. Inzwischen hat er sich jedoch zu einem gemischten, mehrstimmigen Ensemble entwickelt. Der Moskauer Kathedralchor ist das nationale Aushängeschild Russland. Eine Aufzeichnung der von ihm gesungenen russischen Nationalhymne läuft jeden Abend nach Sendeschluss im russischen Fernsehen.

Teil des Programms an diesem Abend wird Sergej Rachmaninows Hauptwerk „Das große Morgen- und Abendlob“ sein, laut Hellmig der Höhepunkt der russisch-orthodoxen Musik. In diesem Werk würden noch einmal alle Formen dieser Ausrichtung gezeigt.

Russischer Film und Musikin der Linse

In der Weingartener Linse wird am 12. Mai Gabriel Prokofiev ein ungewöhnliches Format zeigen: Stummfilme von Sergej Eisenstein werden vom Streichquartett Atrium begleitet. Prokofiev, Enkel des bekannten Peter-und-der-Wolf-Komponisten Sergej Prokofiev, ist ebenfalls Komponist, aber auch DJ und Produzent. Er arbeitet in London und ist dort vor allem für seine Nonclassical Clubnights bekannt.

Eine Clubnight wird es nach dem Kinokonzert auch in Weingarten geben. Ab etwa 22.30 Uhr wird Prokofiev als DJ im Foyer der Linse am Plattenspieler arbeiten. Begleitet wird er dann auch vom Schlagzeugensemble aus Studierenden des Vorarlberger Landeskonservatoriums.

Rachmaninows 3. Klavierkonzert im Kultur- und Kongresszentrum

Es gilt als eines der schwersten und virtuosesten Klavierkonzerte überhaupt: Rachmaninows 3. Klavierkonzert, auch Elefantenkonzert genannt. Der Pianist Dmitry Masleev wird es am 17. Mai im Kultur- und Kongresszentrum spielen. Masleev gewann 2015 den Tschaikowski-Wettbewerb, einen der bedeutsamsten Musikwettbewerbe überhaupt, und tourt seitdem durch die großen Säle der Welt.

Auch wird er zusammen mit dem Ural Philharmonic Orchestra Schostakowitschs 10. Sinfonie zeigen, die sehr schwer zu spielen ist und eine hohe Präzision erfordert. Das Orchester, das gerade durch Europa tourt, zählt zu den drei besten Orchestern Russlands und hat im bekannten Mariinski-Theater in St. Petersburg eine eigene Konzertreihe. „Das ist sicherlich der Höhepunkt des Bodenseefestivals“, sagt Hellmig. „Masleev und das Ural Philharmonic Orchester zusammen zu hören ist schon eine Nummer.“