Bockstallnarren starten mit Senioren in die Fasnet

Zum Start in die Fasnet für Senioren, Junggebliebene und Jedermann haben die Bockstallnarren am Freitagmittag einen Seniorenball in ihrem Vereinsheim in der Talstraße veranstaltet. Im bunt geschmückten Vereinsraum konnte mit musikalischer Unterstützung durch Alleinunterhalter Rolf getanzt, geschunkelt und mitgesungen werden. Selbst die Kleinen der Kindertanzgruppe der Bockstallnarren und Plätzlerzunft waren aktiv und führten ihren einstudierten „Piratentanz“ mit Säbeln und rotem Piratenkostüm auf. Wer in besonders großer Feierlaune war, konnte übergangslos, am abends stattfindenden Hausball der Bockstallnarren teilnehmen.