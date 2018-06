BMW-Fahrer krachtin einen Ford

Zwei Verletzte und zwei total beschädigte Autos sind nach Angaben der Polizei die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Waldseer Straße in Weingarten ereignet hat.

Ein 31 Jahre alter BWM-Fahrer bemerkte gegen 17.30 Uhr zu spät, dass der Verkehr in Richtung Baienfurt ins Stocken geraten war. Der Mann prallte mit großer Wucht in das Heck eines bereits stehenden Fords, der durch den starken Aufprall noch gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Die 41 Jahre alte Fahrerin und der 55-jährige Fahrer des ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Mercedes zogen sich dabei Verletzungen zu.

Am BWM des unverletzt gebliebenen Unfallverursachers sowie dem Ford der 41-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.