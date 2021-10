BMW-Fahrer fährt an Ampel auf Höhe der Kreuzung zur Schussenstraße in Weingarten auf einen 50-Jährigen auf

Das Bremsen der vor ihm fahrenden Autos hat ein Autofahrer am Montag auf der Waldseer Straße in Weingarten zu spät gesehen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 58-jährige BMW-Fahrer war in Richtung Baienfurt unterwegs, als er auf Höhe der Kreuzung zur Schussenstraße mit dem 50-jährigen Fahrer vor ihm zusammenstieß. Bei der Kollision mit dessen Ford verursachte der BMW-Lenker einen Schaden in Höhe von rund 4500 Euro. Personen wurden bei der Kollision laut Polizeiangaben nicht verletzt.