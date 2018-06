BMW-Fahrer überfährt 74-jährige Fußgängerin

Tragischer Unfall in Weingarten: Eine 74-jährige Fußgängerin ist am Dienstagabend auf der Straße zwischen Weingarten und Berg-Kasernen von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte die dunkel gekleidete Passantin die Straße gegen 17.40 Uhr auf Höhe des Öschwegs überqueren, als es zur Kollision mit dem Wagen des 21 Jahre alten Autofahrers kam. Dieser fuhr mit einem BMW 316 in Richtung Weingarten und hatte die Frau an der unbeleuchteten Unfallstelle zu spät erkannt.

Die 74-Jährige erlitt durch den heftigen Aufprall schwerste Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstbehandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie noch in der Nacht ihren Verletzungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.