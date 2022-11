Blutreiter treffen sich zu außerordentlicher Mitgliederversammlung

Die Blutfreitagsgemeinschaft Weingarten lädt am Dienstag, 15. November, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Um 18.30 Uhr ist das Totengedenken in der Basilika. Anschließend findet um 20 Uhr dieaußerordentlichen Mitgliederversammlung in kirchennahen Räume statt. Diese Versammlung wird wegen einer geplanten Satzungsänderung einberufen. Die vorgesehenen Änderungen sind der Homepage Blutfreitagsgemeinschaft-Weingarten.de unter dem Punkt „Aktuelles“ zu entnehmen.