Blutender Täter flüchtet in Weingarten vor Sanitätern

Ein 30-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in der Wolfegger Straße in Weingarten eine Scheibe eingeschlagen und sich dabei erhebliche Schnittwunden zugezogen. Trotz des großen Blutverlustes lief der Mann weg, obwohl der Rettungsdienst bereits vor Ort war, wie die Polizei mitteilt. Eine Streife fand den Verletzten am Treppenaufgang zum Parkplatz Malerstraße. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des 30-Jährigen und brachte ihn ins Krankenhaus. Nun folgt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.