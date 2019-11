Blues- und Boogie-Woogie-Klänge mit Pianist Thomas Scheytt in der Linse

Thomas Scheytt gibt am Freitag, 8. November, ab 20 Uhr im Kulturzentrum Linse ein Konzert. Laut Ankündigung des Veranstalters zählt er zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogieszene. Seit mehr als 20 Jahren ist er als Solist und mit seinem Trio „Boogie Connection“ in Jazzclubs sowie auf Festivals im In- und Ausland unterwegs. Der Eintritt zum Konzertabend beträgt 18 Euro, Schüler und Studenten zahlen zwölf Euro. Karten im Vorverkauf gibt es im Kulturzentrum Linse zu den Öffnungszeiten und im Internet auf www.kulturzentrum-linse.de