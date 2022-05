„Bloß koi Hochdeitsch“

– Die Vielfalt des Dialektes ist im Alltag der Region sehr lebendig. Auch in Schule und Hochschule setzen wir uns auf vielen Ebenen mit diesem Sprachregister auseinander. Es geht um Identität, um den Wechsel zu anderen Sprachregistern und um einen Mehrwert beim Nachdenken über Sprache. Damit beschäftigt sich die Tagungsreihe „Dialekt und Schule“ der PH-Weingarten, die an drei Nachmittagen im Mai, Juli und Oktober 2022 stattfindet.

Die Auftaktveranstaltung mit dem Schwerpunkt Dialekt im Südwesten findet am Freitag, 20. Mai, von 15 Uhr bis 18 Uhr im Kloster Schussenried statt. In dieser ersten Veranstaltung wird der Hauptvortragende Dr. Tobias Streck (Universität Freiburg) den Begriff Dialekt aus vielfältigen Perspektiven erläutern. Studierende der Pädagogischen Hochschule Weingarten ergänzen dieses einführende Bild durch Kurzreferate aus einem (nicht nur) wissenschaftlichen Blickwinkel. Im Rahmenprogramm greifen Studierende das Tagungsthema auf künstlerische Weise auf.

Diese Veranstaltung richtet sich an Lehrende an Schulen, Sprachlehrende an Erwachsenenbildungsinstitutionen, an alle Studierenden der Pädagogischen Hochschule sowie an alle, die gerne im und über Dialekt nachdenken und sprechen. Interessierte melden sich bis spätestens 13. Mai unter franziska.kiem@stud.ph-weingarten.de an.