Blitzer, Bier und blonde Ungetüme

Diese Chance zum Schlagabtausch lassen sich die Narren nie entgehen: Die Bürgerversammlung am Gumpigen Donnerstag bietet die richtige Bühne, um einmal so richtig deftig über das Stadtgeschehen und diejenigen, die es zu verantworten haben, herzuziehen. Auch in diesem Jahr gaben sich die Narren und närrischen Gruppen keine Blöße.

Ganz oben auf der Liste derer, die sich närrisch mit den Vorgängen in Weingarten beschäftigten, steht die Posse um die neuen Blitzer. Nicht nur der Chor der Basilika-Engel, sondern auch Schlösslenarr Chrissi Blank alias Dr. Besserwisser und der Mostclub ritten genüsslich darauf herum.Chrissi Blank gab allen Weingartenern die Schuld an der finanziellen Knappheit in der Stadt – entstanden dadurch, dass die Verwaltung die Einnahmen durch die neuen Blitzersäulen in der Wolfegger- und Niederbieger Straße deutlich zu hoch geschätzt hatte. „Ihr fahrt 30 und haltet bei Rot“, reimte Chrissi Blank bissig. „Habt ihr denn kein Mitleid, bei der finanziellen Not? Drum mein Vorschlag: Fahrt bitte weiter mit Maß – aber gebt an den Blitzern etwas mehr Gas.“ „Gib doch Gas, gib doch Gas“, sangen die wie immer in Weiß gekleideten Basilika-Engel. Und der Mostclub verlieh Ex-Ordnungamtschef Eugen Hund das „Schlitzohr“, weil er in seiner früheren Funktion Radarfallen habe aufstellen lassen, um sein Gehalt aufzubessern.

Das neue Weingartener Konvent-Bier fand ebenfalls Niederschlag in der närrischen Themenschau. Die „Ritter der Schwafelrunde“ trauerten der ehemaligen Brauerei Koepff nach, die in den 80er-Jahren schließen musste. „Wer kennt se no, unsre Klosterbrauerei. S’war eigentlich a Riesensauerei. Über Nacht hat man’s nach Amerika verkauft – und sich it gfrogt, was unsereins dann sauft“, jammerten sie zur Melodie von „Tränen lügen nicht“. „Doch Rettung naht, Konvent-Bier es nun gibt. Und scho hont mir uns in des Bier verliebt.“ Die Basilika-Engel warnten den Mostclub eindringlich davor, das neue Bräu mit Most zu panschen – sonst schmecke es gleich wieder wie dasjenige aus der südlichen Nachbarstadt.

Der Most-Bier-Llllll-Club

Chrissi Blank stieß sich ein wenig daran, dass Konvent-Brauer Martin Hipp gleichzeitig Bier braue und im Mostclub den Most zu verehren habe. Er schlug den Narren im blauen Kittel vor, ab sofort Bier und Most anzubieten und sich statt Mostclub „Mobilclub“ (Most-Bier-Llllll-Club) zu nennen.

Das Dauerthema Müllberge bot natürlich Steilvorlagen für die Narren. Besserwisser schlug vor, den pensionierten Eugen Hund gemeinsam mit dem vor der Pensionierung stehenden Verwaltungsdirektor Günter Staud als hauptamtliche Müllsheriffs auf Müllsünderjagd zu schicken. „Wisset ihr au, was uns auf d’Palme bringt? Der wilde Müll, der zum Himmel stinkt“, reimten die Schwafelrunden-Ritter.

Ganz um Donald Trump herum kamen die Narren auch bei der Bürgerversammlung nicht: Eine als „Trampolinen“ ganz in Stars-and-Stripes gekleidete Damengruppe enterte die Bühne und erntete mit einer Reihe umgedichteter Klassiker auf den Präsidenten wahre Jubelstürme. „Amerika, der Trump ist da – und alles geht den Bach jetzt na“, sangen die blondierten Trampolinen. „Amerika, was wird dir blüh’n – mit diesem blonden Ungetüm?“ Der als eben dieses blonde Ungetüm verkleidete Oberbürgermeister Markus Ewald hatte seinen Spaß – genau wie der Rest der Narren im randvollen Gemeindesaal St. Martin, wo es am Abend nach dem Hemdglonkerumzug noch eine Party zum Abschluss des Gumpigen Donnerstags 2017 gab.