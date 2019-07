Aufgrund eines Blitzeinschlags vor wenigen Tagen, wurden einige Straßenlampen im Stadtgebiet Weingartens durch die dadurch verursachte Überspannung beschädigt. Das teilte Die Stadt in einer Pressmitteilung mit. Speziell in der Bauernjörgstraße, Rebbachstraße, Am Rebhang, Fugelstraße und Pflugstraße könne es daher zu Ausfällen der Straßenbeleuchtung kommen. TWS-Mitarbeiter seien verständigt und bemüht, die beschädigten Leuchten zeitnah zu ersetzten.