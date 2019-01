Black Jack für den guten Zweck

Das Unternehmen CHG-Meridian in Weingarten hat einen besonderen Jahresabschluss mit seinen Mitarbeitern gefeiert: im Dorniermuseum in Friedrichshafen, inmitten der ausgestellten Flugzeuge, unter dem Motto „Casino Royal“ und mit dem Ziel, durch das Fest soziale Einrichtungen zu unterstützen. Der Spieleinsatz wurde dabei zur Spende.

Den Erlös daraus hat Firmenchef Mathias Wagner aufgestockt, heißt es in der Mitteilung. Und so sind 3000 Euro zusammengekommen, die das Unternehmen nun zu gleichen Teilen an die Bürgeraktion „Wir helfen“ in Lindau und an das Hospiz Schussental in Ravensburg spendet. Das Bild zeigt (von links) Hospizleiter Thomas Radau, Sandra Neher, Sekretärin der Geschäftsführung von CHG-Meridian, Gerhard Moll, Barbara Krämer-Kubas und Anneliese Spangehl, sowie Andreas Spescha von der Spielbank Lindau.