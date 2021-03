Bischof zelebriert Chrisammesse in Weingarten

In der Chrisammesse weiht Bischof Gebhard Fürst traditionell am Montag der Karwoche die Heiligen Öle für die ganze Diözese. Wegen der angespannten Corona-Situation können Priester, Ölboten und Gläubige den Pontifikalgottesdienst am 29. März nicht vor Ort mitfeiern.

Ein Livestream überträgt die Messe daher ab 10.30 Uhr aus der Weingartener Basilika über www.drs.de ins Internet.Wegen der steigenden Infektionszahlen muss die Diözese den Teilnehmerkreis kurzfristig auf die Akteure im Altarraum beschränken.

In der Chrisammesse weiht der Bischof in großen Gefäßen das Chrisamöl für Taufe, Firmung, Priester- und Bischofsweihen sowie weitere Weihehandlungen, das Katechumenenöl für Taufbewerber und das Öl für die Krankensalbung. Vertreterinnen und Vertreter der 25 katholischen Dekanate in Württemberg kommen nach dem Gottesdienst einzeln zur Basilika und nehmen die Ölgefäße für ihre Region coronakonform entgegen.

So erreichen die Öle bis zu den Auferstehungsfeiern in der Nacht zum Ostersonntag die einzelnen Kirchengemeinden, wo oft die übrigen Öle vom Vorjahr im Osterfeuer verbrannt werden.