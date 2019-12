Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

Bildung und Nachhaltigkeit sind im Mittelpunkt des sechsten Zukunftsforums Bildungsforschung an der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten gestanden. Ausgerichtet von der Graduiertenakademie der Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg mit ihrem Fokus auf der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung im Bereich der Bildungsforschung wurde das Thema von rund 50 Teilnehmern an zwei Tagen in Vorträgen und Workshops aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das teilt die PH mit.

Das Thema Bildung im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung treibe die PH Weingarten an. Hier seien Nachwuchsforscher auf diesem Gebiet aktiv. Professorin Claudia Bergmüller-Hauptmann, Moderatorin des Zukunftsforums, bezeichnete Nachhaltigkeit als zentrale Leitperspektive in der Bildungsarbeit. „Aktuell sucht man eine enge Kooperation mit der Wissenschaft und erwartet sich Impulse“, war ihr Eindruck.

Mandy Singer-Brodowski von der Freien Universität Berlin referierte zum Thema „Bildung – Transformation – Nachhaltigkeit. Die Erziehungswissenschaftlerin reflektierte über das „Lernen in Zeiten von gesellschaftlichen Umbrüchen“ und führte mit einem gerade mal zwei Stunden alten Post von Greta Thunberg ein anlässlich des jüngsten Klimastreiks am „Black Friday“ ein. Deutlich wurde dabei, dass jeder gebraucht werde, um etwas zu verändern und man nicht nur sagen könne, dass man sich darum kümmere. Man müsse es auch zeigen. Als Spannungsfeld umriss die Referentin das Thema Lernen in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. „Dabei geht es immer um ergebnisoffene Gestaltungsprozesse.“ Die Brillen, mit denen man auf die Welt schaue, würden immer dann gewechselt, wenn etwas sehr irritierend dabei sei. Die aktuelle Klimakrise sei ein Beispiel. „Die Jugend zeigt das ganz deutlich“, so die Referentin.

Transformation beschrieb die Erziehungswissenschaftlerin nach dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) als tiefgreifende Änderungen von Infrastrukturen, Produktionsprozessen, Regulierungssystemen und Lebensstilen sowie als ein neues Zusammenspiel von Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. Auf die Frage, ob Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) respektive Erziehung eine Gesellschaft verändert könne, gebe es drei Antwortmöglichkeiten: „ja“, „nein“ – denn Erziehung laufe immer hinterher - und „ja aber“. „Es geht eher darum, die Frage überhaupt zu stellen“, sagte Singer-Brodowski und nannte Landwirtschaft, Mobilität und regenerative Energien als Beispiele.

Nach Angabe von Mandy Singer-Brodowski zeige eine Online-Studie vielfältige Emotionen wie Angst, Frustration, Überwältigt-Sein, Schuld, Trauer und Hoffnung im Erleben der Klimakrise. „Die häufigste Emotion junger Menschen hinsichtlich der globalen Zukunft ist Sorge.“ Festzustellen sei jedoch ein positiver Zusammenhang mit umweltbewusstem Verhalten. Dies gelte auch für umweltbezogene Bildungsaktivitäten und die Veränderung von individuellem Verhalten. Transformatives Lernen für Nachhaltigkeit sollte sich stärker mit strukturellen und kulturellen Barrieren für Wandel beschäftigen, zitierte Singer-Brodowski Boström. Als ganz praktische Beispiele auf diesem Gebiet nannte sie Repair-Cafés, solidarische Landwirtschaft und urbane Gärten.