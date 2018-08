Bier: Lieblingsgetränk mit politischer Bedeutung

ZUR PERSON

Nach seinem Studium der Geschichte, Germanistik und lateinischen Philologie in Augsburg, Würzburg und München promovierte und habilitierte Dietmar Schiersner an der Universität Augsburg. Seit 2006 ist der gebürtige Krumbacher Professor für „Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit und deren Didaktik“ an der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH), wo er 2008 den Posten des Direktors des interdisziplinären Zentrums für Regionalität und Schulgeschichte (ZeReS) übernahm.

Neben diversen Mitgliedschaften in Arbeits- und Forschungsgemeinschaften hat Schiersner zahlreiche Titel zur Landesgeschichte veröffentlicht. Aktuell forscht er vor allem über Zeitkonzepte im Wandel, konfessionelle Geschichtsbilder und „Reformverlierer“.