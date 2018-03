Bewohnerin steht in Haus Einbrecher gegenüber

Mit einem ungebetenen Besucher konfrontiert gesehen hat sich am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr die Bewohnerin eines Wohngebäudes in der Marienstraße. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei vermutlich über den Garten und einen nicht verschlossenen Hintereingang das Haus betreten. Als er dort auf die Bewohnerin stieß, sprach er in einer unverständlichen Sprache auf die Frau ein, die ihn mehrfach aufforderte, das Gebäude zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Unbekannte schließlich auch nach.

Wie sich bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme herausstellte, war der Mann bereits am 1. März schon einmal in der Straße auf ähnliche Art und Weise aufgefallen. Der Unbekannte ist 35 bis 40 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, dunkelhaarig und trägt einen Vollbart. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer Tarnhose und führte eine Umhängetasche mit sich. Unterwegs war er zumindest am Mittwoch mit einem älteren grau-beigen Damenfahrrad. Hinweise zu dem unbekannten Mann nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 0751/8036666.