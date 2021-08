Betrunkener verursacht Unfall in Weingarten mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro hat ein Verkehrsunfall in Weingarten gefordert. Verursacht hat ihn ein betrunkener Autofahrer am Mittwochabend in der Altshauser Straße.

Der 39 Jahre alte VW-Fahrer fuhr nach Polizeiangaben hinter zwei weiteren Fahrzeugen in Richtung Waldseer Straße und bemerkte nicht, dass der vor ihm fahrende BMW wegen des in die Herknerstraße abbiegenden Vorausfahrenden bremste. Der 39-Jährige fuhr ungebremst auf den BMW auf und verletzte dabei die 45 Jahre alte Beifahrerin und deren 16 Jahre alten Sohn. Der 50 Jahre alte BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die gerufenen Polizisten schnell, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Da ein Atemalkoholtest dies mit einem Wert von über 2,3 Promille bestätigte, brachten sie ihn zur Blutabnahme in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein musste der Mann noch an Ort und Stelle abgeben. Er hat darüber hinaus noch mit einer Strafanzeige zu rechnen.